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Годовалый ребёнок пропал из дома матери в Башкирии

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту пропажи годовалого ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МВД России.

Сообщение о пропаже мальчика, которому 1,2 года, поступило от его 29-летней матери в четверг, 29 августа. По предварительным данным, она проснулась рано утром и не обнаружила сына в комнате. Сейчас розыском мальчика занимаются правоохранители, волонтёры, местные жители.

По данным ИА «Башинформ», женщина живёт вместе с сыном и 5-летней дочерью в селе Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии. Семья считается благополучной. Отец детей живёт в другом месте.

По данным СМИ, мальчик спал один в комнате. В два часа ночи мать напоила его кефиром, а в пять часов утра обнаружила, что ребёнка нигде нет.

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