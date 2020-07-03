Годовалая девочка утонула в ванной, пока ее мать играла в карты

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Возбуждено уголовное дело по факту смерти годовалой девочки во время купания в ванной. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в квартире на севере Москвы. Сообщается, что 23-летняя мать оставила ребенка в ванной и ушла в соседнюю комнату играть с друзьями в карты. В результате женщина забыла про дочь. Один из ее приятелей услышал, как в ванной льется вода.

Тогда мать побежала к девочке, но обнаружила ее без признаков жизни. Столичная прокуратура также проводит проверку.