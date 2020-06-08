Годовалая девочка погибла в коляске под колёсами грузового поезда

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В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины. Её подозревают в причинении смерти своей маленькой дочери (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба Уральского СУ на транспорте.

ЧП случилось в воскресенье, 6 июня, около 10 часов на 2102 километре 2 пикета перегона «Подъем — Кармак» Свердловской железной дороги в Тугулымском районе Свердловской области. Нетрезвая женщина решила пересечь железнодорожные пути в необорудованном месте перед приближающимся поездом. Свою годовалую дочь подозреваемая везла в коляске. В итоге коляска попала под локомотив грузового поезда, ребёнок от полученных травм погиб на месте.

Расследование уголовного дела продолжается. Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи проводят допросы.