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Эксперты назвали самые ликвидные машины в России

Автомобильные эксперты назвали машины, которые лучше других сохраняют остаточную цену. В списке находятся модели возрастом до трех лет, которые продаются в РФ.

Самыми ликвидными среди производителей стали корейские, затем располагаются японские, замыкают ТОП-3 российские автоконцерны. В споре марок самыми ликвидными считаются Mazda, Renault и Toyota. Затем следуют Hyundai и Skoda.

Среди моделей лидером по ликвидности является Hyundai Solaris – он сохранил 89,69% от начальной стоимости. Вторая строчка осталась за Kia Soul (88,38%). Замыкает ТОП-3 Mazda CX-5 (87,43%). Четвертое и пятое места соответственно получили Kia Rio и Hyundai Creta, сообщает 32cars.

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