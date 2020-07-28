Эксперт рассказал, зачем поливальные машины моют асфальт во время дождя

Зачастую в российских городах можно заметить поливальные машины, которые моют дорожное покрытие даже в дождь. Люди часто не понимают такого решения. Эксперт объяснил, почему дорожники поступают именно так.

О мотивах дорожных служб рассказал представитель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. Он заявил, что работники дорожных служб ведут себя, как «хорошие хозяйки».

«Мытье дорог после и во время дождя сильно облегчает работу дорожникам. Возникает эффект примерно такой же, как с мытьем посуды. Ведь общеизвестно, что остатки пищи проще удалить, если замочить посуду заранее, именно так поступают хорошие хозяйки. Точно так же делают и работники дорожных служб», – объяснил пресс-секретарь комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергей Касаткин.

Он уточнил, что в сухую погоду грязь прилипает к пористой поверхности асфальта и для ее уборки нужно приложить немало сил. когда идет дождь, такая грязь сама размокает. Поливальным машинам становится проще убрать ее с дороги, пишет Пятый канал.