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Две женщины погибли в ДТП по вине пьяного водителя

В ДТП в посёлке Усть-Ордынский Иркутской области погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в воскресенье, 18 августа, в 20.30 на улице Каландаришвили. 46-летний водитель автомобиля «Тойота-Калдина», не убедившись в безопасности манёвра, начал обгон и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-21060. 

В результате ДТП погибли пассажирки отечественного автомобиля в возрасте 24 и 44 лет. Водители попали в больницу. Также установлено, что водитель иномарки в момент аварии был нетрезв. 

По факту ДТП проводится проверка.

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