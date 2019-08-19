Две женщины погибли в ДТП по вине пьяного водителя

В ДТП в посёлке Усть-Ордынский Иркутской области погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.



Авария случилась в воскресенье, 18 августа, в 20.30 на улице Каландаришвили. 46-летний водитель автомобиля «Тойота-Калдина», не убедившись в безопасности манёвра, начал обгон и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-21060.



В результате ДТП погибли пассажирки отечественного автомобиля в возрасте 24 и 44 лет. Водители попали в больницу. Также установлено, что водитель иномарки в момент аварии был нетрезв.



По факту ДТП проводится проверка.

