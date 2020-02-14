Девушка оголила грудь и получила кулаком в лицо

Житель Москвы избил девушку в метро за то, что она позировала с голой грудью по просьбе нового знакомого. Об этом пишет НТВ.

Инцидент произошел в ночь на 13 февраля. Подруга избитой девушки рассказала, что к ней подошел познакомиться молодой человек, который попросил ее показать грудь для фото, что она и сделала. Это не понравилось другому пассажиру.

Парень стал кричать оскорбления, требовать покинуть вагон. После этого мужчина якобы подошел к девушке и стал бить ее кулаком в лицо. Сообщается, что у потерпевшей рассечена губа, отколот кусок зуба, лицо с двух сторон опухло от гематом, поврежден глаз. Подробности уточняются.