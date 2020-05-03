Четверо мужчин изнасиловали женщину и сняли это на камеру

В распоряжении РЕН ТВ появилось фотография, на которой запечатлены четверо мужчин, которых подозревают в совершении группового изнасилования.
Как сообщает телеканал, их жертвами стала жительница станицы Ивановской в Краснодарском крае. Предварительно, инцидент произошел 26 апреля. Самое ужасное, что злоумышленники снимали весь процесс на камеру мобильного телефона. Отмечается, что они избили жертву у нее же дома.
В полицию обратилась родственница двоих подозреваемых. Ей позвонила местная жительница, которая находилась в тяжелом психологическом состоянии и хотела покончить с собой из-за инцидента.
Известно, что один из мужчин четырежды получал тюремный срок за кражу, остальные не были судимы. Подробности уточняются.
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