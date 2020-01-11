Бывшая солистка «ВИА Гры» рассказала, как попала в псих больницу

Бывшая солистка поп-группы «ВИА Гра» Алёна Винницкая в эфире телеканала «Украина» рассказала, что в 2014 году, после ухода из группы, попала в психбольницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Винницкая вместе с Надеждой Мейхер входила в первый состав группы. Она рассказала, что тогда коллектив был очень популярен, при этом девушки испытывали огромное давление. Иногда их селили на гастролях в номер с одной кроватью, а когда в группу пришла Анна Седокова, начались ссоры.



Из «ВИА Гры» Винницкая, по её словам, ушла в никуда и без денег. После этого у неё начались проблемы с мужем, а в 2014 году девушка попала в психбольницу.



Лечение помогло, отношения с супругом наладились и сейчас 45-летняя Алёна Винницкая и Сергей Большой метают о детях.

