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Бывшая солистка «ВИА Гры» рассказала, как попала в псих больницу

Бывшая солистка поп-группы «ВИА Гра» Алёна Винницкая в эфире телеканала «Украина» рассказала, что в 2014 году, после ухода из группы, попала в психбольницу. Об этом сообщает РЕН ТВ

Винницкая вместе с Надеждой Мейхер входила в первый состав группы. Она рассказала, что тогда коллектив был очень популярен, при этом девушки испытывали огромное давление. Иногда их селили на гастролях в номер с одной кроватью, а когда в группу пришла Анна Седокова, начались ссоры. 

Из «ВИА Гры» Винницкая, по её словам, ушла в никуда и без денег. После этого у неё начались проблемы с мужем, а в 2014 году девушка попала в психбольницу.

Лечение помогло, отношения с супругом наладились и сейчас 45-летняя Алёна Винницкая и Сергей Большой метают о детях. 

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