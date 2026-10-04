Военный эксперт Анпилогов рассказал, как Россия может вывести из строя Starlink

Россия располагает возможностью поражать американские спутники Starlink с помощью кинетических перехватчиков, заявил военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с «Абзацем». По его мнению, потенциальная угроза ответного удара может сдерживать США от попыток вывести из строя российские аппараты «Рассвет».

Как Россия может поразить Starlink

Анпилогов рассказал о сценарии, при котором спутник уничтожается без использования взрывчатки. Кинетический перехватчик сталкивается с аппаратом на встречных курсах, а высокая скорость движения приводит к его разрушению.

По словам эксперта, массовое поражение спутников способно создать большое количество обломков. Они, в свою очередь, могут столкнуться с другими аппаратами и запустить цепную реакцию на низких орбитах.

«Если число таких уничтоженных аппаратов будет составлять десятки штук, то практически все низкие орбиты станут непригодными для существования техники», — заявил Анпилогов.

Почему США могут отказаться от такого сценария

Эксперт считает, что Вашингтон учитывает возможные последствия противостояния на орбите. По его оценке, американская группировка Starlink насчитывает несколько тысяч спутников, поэтому ее возможная уязвимость становится фактором сдерживания.

«В США серьезно воспринимают этот сценарий, и никто не пойдет на то, чтобы ради неясных геополитических целей удовлетворить просьбу Украины», — сказал Анпилогов.

При этом эксперт назвал возможную атаку на российские космические аппараты крайне серьезным шагом. По его мнению, любое посягательство на российские технические средства на орбите может привести к жесткому ответу.