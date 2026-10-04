Рязанский суд оставил в силе 10-летний запрет на въезд гражданину Азербайджана

Советский районный суд Рязани отказал гражданину Азербайджана в отмене решения о запрете на въезд в Россию сроком на 10 лет. Мужчина ссылался на брак с россиянкой и участие в воспитании ее несовершеннолетних детей.

Суд рассмотрел административный иск 21 сентября 2026 года. Ответчиками по делу выступали ОМВД России по Советскому району Рязани и УМВД России по Рязанской области.

Как установил суд, полиция запретила иностранцу въезд в Россию на основании пункта 2.1 части 1 статьи 27 Федерального закона № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Основанием стали неоднократные решения об административном выдворении за пределы страны.

Представитель мужчины просил признать решение незаконным и несоразмерным. Он указал, что с декабря 2024 года его доверитель состоит в зарегистрированном браке с гражданкой России, помогает содержать семью и участвует в воспитании несовершеннолетних детей супруги.

Иностранец планировал усыновить детей жены и уже намеревался обратиться с соответствующим заявлением в суд. По мнению его представителя, запрет на въезд препятствует этому и нарушает право на семейную жизнь.

Полиция с доводами не согласилась. Представитель ОМВД указал, что сам по себе брак с гражданкой России не подтверждает наличие прочной связи со страной. Кроме того, мужчина длительное время не предпринимал мер для легализации своего положения, приезжал в Россию для временного заработка, не имел здесь имущества и не уплачивал налоги.

Суд признал решение о запрете на въезд законным. В нем подчеркнули, что государство вправе ограничивать пребывание иностранных граждан на своей территории.

Доводы о семейных обстоятельствах суд не признал достаточными. Намерение усыновить детей супруги, по оценке суда, не подтверждает наличие исключительных обстоятельств, которые сделали бы запрет на въезд чрезмерным вмешательством в личную и семейную жизнь мужчины.

В итоге административный иск оставили без удовлетворения. Решение суда пока не вступило в законную силу.