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Беременную женщину-врача избили на глазах у пациентов больницы

В субботу, 1 февраля, в Нефтекамске местный житель избил беременную женщину-врача городской больницы прямо на рабочем месте. Об этом пишет портал «Невские Новости» со ссылкой на следственный комитет по республике Башкортостан.

Сообщается, что мужчина нанес побои врачу на глазах у других пациентов и персонала больницы. По словам очевидцев, он вытащил женщину из кабинета за волосы. Пострадавшую увезли в больницу без сознания, существует угроза выкидыша.

По данному факту следователями проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

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