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Беременность ребенка от брата в приемной семье привела к уголовному делу – СМИ

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В городе Эртиль в Воронежской области главного специалиста местного отдела опеки и попечительства подозревают в халатности и служебном подлоге в связи с беременностью 12-летней девочки из приемной семьи. Об этом стало известно порталу «МОЁ!».

По предварительным данным, женщина не проверила должным образом условия жизни в приемной семье несовершеннолетней девочки. Как пишет СМИ, речь идет о беременности школьницы, отцом будущего малыша считают 13-летнего сводного брата.

Во время следственной проверки выяснилось, что в декабре 2019 года чиновница составила фиктивный акт проживания мальчика в приемной семье и включила туда выводы о соблюдении прав ребенка.

Сообщается, что в семье всего 8 приемных детей. Взяла их на воспитание бывшая сотрудница местной администрации. При этом после случившегося она не повела школьницу к врачу, а ее брата отправила жить в сарай в качестве наказания.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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