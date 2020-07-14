Аспирант усыпил профессора хлороформом и растворил тело в кислоте

Газета «Московский Комсомолец» поделилась подробностями убийства 57-летнего профессора Вячеслава Кузнецова, останки которого были обнаружены накануне на балконе одной из многоэтажек на Левом берегу в Воронеже.

Кузнецов работал на кафедре высокомолекулярных соединений и коллоидной химии, и пропал четыре месяца назад. Выяснилось, что с ним расправились его бывший студент и аспирант 33-летний Дмитрий Быковский и его 30-летний приятель Александр Харламов.

По предварительной версии следствия, злоумышленники усыпили преподавателя с помощью ткани, пропитанной хлороформом. После этого грабители похитили его компьютер, телефон, а также сняли с банковских счетов жертвы более полутора миллионов рублей.

Осознав, что профессор мертв, приятели расчленили его тело и сложили останки в контейнеры с раствором соляной кислоты и хлора. Злоумышленники признались в содеянном. Сейчас они находятся в следственном изоляторе.