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Выставка религиозного искусства откроется в Рязанском художественном музее

Татьяна Проводина
Фото с сайта Рязанского художественного музея

15 июня 2023 года в 16.00 в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина открывается выставка религиозного искусства Михаила Шевцова.

Выставка продолжает цикл проектов музея, призванных познакомить зрителя с современным религиозным искусством России. Росписи, созданные мастерской церковного искусства «Форма» для православных храмов России и зарубежья, во многом отражают процесс поиска сакрального образа, созвучного времени. Образ Горнего Иерусалима, воплощенный в целостном облике храма, формируется в единстве всех видов искусства: в этом смысле работа архитекторов, художников-монументалистов, мастеров прикладного искусства приобретает такое же значение, как и духовный труд литургистов, составивших литературную и ритмическую «плоть» православного богослужения.

Точность художественного высказывания, сформированного в рамках церковной традиции, наполняется созвучным времени содержанием благодаря личности художника. Конечно, стремление к индивидуализации творческого процесса, так явно свойственное светскому искусству, в контексте православной культуры утрачивает определяющее значение, но метод стилевого отбора, использованный конкретным автором – это именно тот инструмент, который завершает процесс генезиса художественной формы.

В произведениях мастерской церковного искусства «Форма» гармоничность художественного образа – результат синергии руководителя, мастеров и заказчика. В таких условиях конечный результат – храмовый образ – не всегда позволяет проследить особенности творческого метода отдельного художника. В этом смысле подготовительный материал куда более надежный источник.

В эскизах Михаила Шевцова, представленных на выставке, легко проследить процесс оформления художественного замысла. Деликатность графического решения вспомогательного, по сути, материала позволяет рассматривать некоторые из этих листов в качестве самостоятельных. Культура подхода к визуальному оформлению художественной мысли здесь во многом результат систематического образования автора. Михаил Шевцов окончил Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера (2009), Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина (2009) и иконописный факультет Московской Духовной Академии в Сергиевом Посаде (2014); в 2014 – 2018 гг. работал в Центре храмового искусства им. Андрея Рублева под руководством А.Н. Солдатова – одного из ведущих современных художников-монументалистов. Глубокое погружение в контекст развития православной художественной культуры предполагает знакомство не только с композиционными схемами канонических образцов, но и с технико-технологической стороной религиозного искусства. Ставшая в наше время редкой техника фрески по сырой штукатурке – одна из визитных карточек автора.

Представленные на выставке проекты ориентированы на различный художественный, исторический и социальный контекст. Свободное «путешествие» автора в пространстве двухтысячелетней истории христианского искусства позволяет индивидуализировать каждый проект в соответствии с задачами, поставленными перед художником заказчиком и временем. Вместе с тем цельность художественного мышления и строгость стилистического отбора определяют узнаваемый почерк автора, созвучный потребностям эпохи.

Выставка работает с 15 июня по 16 июля 2023 года в художественном музее по адресу: Рязань, ул. Свободы, 57. Вход с 11 до 18 часов.

Выходной день – понедельник. Санитарный день — первая пятница месяца.

Телефон для справок (4912) 44-18-83.

Возрастное ограничение 12+

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