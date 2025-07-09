Второй Летний музыкальный фестиваль Дениса Мацуева в Суздале пройдет с 11 по 18 июля 2026 года

В Суздале успешно завершился Первый Летний музыкальный фестиваль Дениса Мацуева. Мероприятие, которое длилось неделю — с 29 июня по 5 июля, — стало самым крупным российским open-air-проектом в области классической музыки. Фестиваль собрал более 40 тысяч зрителей; на трех площадках — в Суздальском Кремле, Спасо-Евфимиевом монастыре и парке «Зарядье» — прошло 11 концертов с участием всемирно известных музыкантов и молодых талантов.

Среди участников были Государственный оркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением Александра Сладковского, Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижеры — Валерий Гергиев, Дмитрий Юровский и Иван Никифорчин), Владимирский Губернаторский симфонический оркестр (дирижер — Василиса Маркина), Страдивари-ансамбль Мариинского театра (художественный руководитель — Лоренц Настурик-Гершовичи), «Симфоджаз братьев Ивановых», а также Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и другие выдающиеся исполнители. Кроме того, выступили молодые солисты — лауреаты конкурсов имени Чайковского и Рахманинова, а также стипендиаты фонда «Новые имена».

На закрытии фестиваля его художественный руководитель, народный артист России Денис Мацуев, объявил, что проект станет ежегодным:«Это мы не забудем никогда. Суздаль для нас – родное место, наш дом. И, конечно же, мы приедем сюда вновь через год: с 11 по 18 июля 2026-го состоится наш второй фестиваль!». Музыкант добавил: «Даже не верится, что эта неделя прошла. Это были сумасшедшие дни, в хорошем смысле слова, со своей драматургией, кинематографичностью, с потрясающим, уникальным калейдоскопом удивительных имен!».

Генеральным билетным партнером фестиваля выступила «Яндекс Афиша» — крупнейший в России сервис продажи билетов на развлекательные мероприятия. Как подчеркнула директор по взаимодействию с индустрией компании Яндекс Ксения Болецкая, поддержка таких проектов соответствует стратегии сервиса по продвижению значимых культурных событий: «Яндекс Афиша объединяет знаковые концерты, шоу, мюзиклы и фестивали, которые формируют культурную повестку и становятся магнитом для зрителей из разных регионов. Мы видим, как интерес к таким проектам только растет – билеты на Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале покупали пользователи сервиса из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Иванова, Нижнего Новгорода и других городов. Мы рады, что Яндекс Афиша вносит вклад в развитие внутреннего туризма и заметно расширяет аудиторию классической музыки, ведь летние фестивали становятся значимыми событиями для людей разных поколений по всей стране».

Прямые трансляции фестиваля проходили на платформе VK Видео. По словам директора департамента контентных партнерств VK Марии Воробьевой: «Прямые трансляции фестиваля в сообществе Владимиро-Суздальского музея-заповедника ВКонтакте посмотрело более 1,5 млн человек. Это очень высокий показатель для концертов классической музыки, который ставит фестиваль на уровень больших мероприятий федерального уровня. Проект открывает новую страницу в деле популяризации классической музыки в России».

Мероприятие прошло на площадках Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Его генеральный директор Екатерина Проничева отметила: «Сочетание классической музыки в исполнении звезд мировой сцены и древнего Суздаля, который в прошлом году отметил свое 1000-летие, дало потрясающий эффект. Фестиваль задал тренд на мероприятия нового формата, которые популяризируют русскую культуру среди не только знатоков, но и всех граждан России. Фестиваль широко освещался в СМИ и социальных сетях. Мы видим, что о нем из разных источников узнали миллионы россиян. Мы ждем всех желающих в Суздале круглый год и, конечно, приглашаем на следующий фестиваль Дениса Мацуева».

Идея фестиваля возникла благодаря Летней творческой школе фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой, которая более 30 лет проводится в Суздале. Среди ее выпускников — множество известных музыкантов, включая самого Дениса Мацуева, ныне возглавляющего фонд в качестве президента.

Фестиваль прошел под патронатом полномочного представителя Президента в ЦФО Игоря Щёголева и губернатора Владимирской области Александра Авдеева при поддержке Минкультуры России и Президентского фонда культурных инициатив. Организация мероприятия осуществлялась в рамках проекта «Фестиваль Дениса Мацуева ALMA MATER: “Новые имена” в Суздале».