Всем встать: фильмы и сериалы про судебные заседания, основанные на реальных событиях

Трансляция судебного разбирательства между актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд собрала огромную аудиторию, и, по сути, стала живым сериалом, за драматическими и комедийными поворотами которого люди следили в прямом эфире. К премьере сериала «Звездный суд» на ТНТ с Марией Горбань и Максимом Лагашкиным (его авторы которого вдохновлялись процессом Деппа и Херд) вспоминаем разные сериалы, которые ярко проиллюстрировали исторические судебные процессы.

«Звездный суд» (16+)

В российском шоу-бизнесе переполох: актриса Марина Хрумкина выпустила книгу о том, что ее муж, актер Дмитрий Петровский, жуткий абьюзер. Пара собирается разводиться, и за этим процессом пристально следит пресса, которой нужны жареные факты. Благо, Хрумкина и Петровский жили громко, и им есть, чем порадовать журналистов и поклонников. Сериал «Звездный суд» — это эксцентричная комедия, которая строится на забавных ситуациях из жизни двух обаятельных героев. Зацепкой для сценаристов стало то самое разбирательство между Деппом и Херд, однако они перенесли его на российскую почву. Получилось смешно и узнаваемо.

С 15 мая в 21:00 на ТНТ

«Заступники» (16+)

Еще один российский сериал отправляет зрителей в шестидесятые годы и рассказывает об адвокате Нине Метлицкой. Ее прототипом стала реальная советская правозащитница и адвокат Дина Каминская, которая написала книгу «Записки адвоката» — она легла в основу сценария «Заступников». Каминская участвовала в качестве адвоката в судебных процессах над советскими диссидентами, в которых защищала Владимира Буковского, Юрия Галанскова, Анатолия Марченко, Ларису Богораз и Павла Литвинова. Метлицкую в ретро-детективе сыграла актриса Мари Ворожи, которую, по словам режиссера Владимира Котта, выбрали благодаря ее наивной, даже детской манере проговаривать серьезные речи и этим добиваться удивительного эффекта.

«Нюрнберг» (12+)

Масштабная драма Николая Лебедева, которую можно будет увидеть 9 мая сразу после Парада Победы в эфире ТНТ, рассказывает о самом известном мировом судебном процессе. В главных ролях — Сергей Кемпо, Любовь Аксёнова, Евгений Миронов, Сергей Безруков. 1945 год. В Нюрнберге начинает работу Международный военный трибунал. Молодой переводчик Игорь Волгин будет работать в составе советской делегации под руководством полковника Мигачева. Однажды на улице Нюрнберга Волгин встречает русскую девушку Лену, которая была угнана в плен. Игорь и Лена сразу понравились друг другу, но военное время еще не закончено, и их любовь сталкивается с трагическими трудностями.

9 мая сразу после Парада Победы на ТНТ

«Изобретая Анну» (18+)

Этот сериал Шонды Раймс, шоураннера, которая создала один из самых популярных криминальных сериалов «Как избежать наказания за убийство», по сути, экранизация расследования The Cut «Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью‑Йорка» журналистки Джессики Пресслер. Готовясь к роли мошенницы Анны Делви, Джулия Гарнер посещала ее в тюрьме на острове Райкерс. Сериал начинается как знакомство двух ярких героинь и постепенно превращается в наполненную огромным количеством деталей судебную драму, за которой крайне интересно следить.

«Американская история преступлений» (16+)

Если суд Деппа и Херд угодил в нерв MeToo, что добавило ему популярности, то суд над спортсменом О-Джеем Симпсоном пересекался с разговорами о расовой нетерпимости в Америке девяностых. «Американская история преступлений» — это альманах, разные сезоны которого посвящены громким делам, и конкретно судам посвящен первый его сезон про О-Джея Симпсона и последний – про девушку Билла Клинтона Монику Левински. Шоураннер Райан Мерфи сосредоточился на самых мелких деталях судебных разбирательств, практически не приукрашивая их в угоду драме, ведь драмы в этих процессах, потрясших Америку, и так было достаточно.