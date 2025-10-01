Всего за несколько месяцев в Рязани можно выучиться на дизайнера, массажиста, бухгалтера и не только

С 2009 года в Рязани функционирует Центр образования и развития личности – организация, дающая своим ученикам практические навыки, действующий диплом и всегда готовое помочь и дать совет комьюнити. Курсы, в свою очередь, охватывают всевозможные сферы деятельности: бухгалтерский учет с 1С, дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, флористика, косметология, перманентный макияж, визаж, парикмахерское дело, массаж, маникюр, педикюр и наращивание ногтей, дизайн и моделирование одежды, кройка и шитье, искусство фотосъемки, компьютерные курсы и менеджмент – в общей сложности более 100 направлений. Предлагаем к подробному рассмотрению некоторые из них.

Школа дизайна

«Дизайн интерьера и проектирование: ARCHICAD» – продолжительностью в 175 академических часов. По окончании курса студенты получают готовое портфолио с реализованными дизайн-проектами и налаженные контакты поставщиков уникальных дизайнерских товаров и материалов. В теоретическом блоке подробно изучаются искусства разных стран и эпох, в практическом – со всеми сопутствующими знаниями (принципы планировки, цветоведение и т.д.) создаются проекты.

«Флористика» – продолжительностью 50 академических часов. Студенты здесь учатся созданию современных цветочных композиций. Блоки: стили флористики, обработка растений, аранжировка цветов и другие. Итоговый проект соответствует времени года, когда проходит курс – например, зимой это будет новогодний венок.

«Ландшафтный дизайн» – продолжительностью 44 академических часа. Курс позволяет освоить все тонкости проектирования садовых участков с учетом плана местности и строений. В рамках обучения рассматриваются различные стили дизайна, работа с заказчиком, материалы и так далее. Подводит итог графическое выполнение проекта.

Школа красоты

«Парикмахерское искусство» – продолжительностью 80 академических часов. Один из многих в парикмахерском направлении. В результате мы получаем необходимый базис – умение работать с инструментами и практические навыки.

«Основы косметологии» – продолжительностью в 60 академических часов. Студенты учатся определять типы кожи, распознавать проблемы в уходе и находить их решения. Специальность эта куда более обширна, чем может показаться на первый взгляд – учеников ждёт 8 теоретических и практических модулей и экзамен.

«Ногтевой сервис» – продолжительностью 60 академических часов. В рамках этого курса изучаются маникюр, педикюр, работа с гель лаком, наращивание ногтей и коррекция.

«Классический массаж» – продолжительностью в 50 академических часов. Ученики в пределах обширной программы проходят физиологическое влияние массажа на системы органов, гигиенические основы массажа, системы массажа, массаж частей тела и многое другое, что позволяет стать продвинутым специалистом.

Школа бухгалтерии и менеджмента

«Бухгалтерский учёт и налогообложение с изучением 1С: Бухгалтерия» – продолжительностью 60 академических часов. В данном случае мы имеем дело со всеми теми же дисциплинами, что и в вузах – предмет бухгалтерского учёта, нормативное регулирование, документация и так далее. Курс теоретически наполненный и многоплановый. В результате – зачёт в формате собеседования.

«Малый бизнес. Начало» – продолжительностью всего в 1 академический час. Для тех, кому нужна помощь с организацией собственного бизнеса – оформлением ИП, государственной регистрацией юридического лица и многим другим. Студенту подробно расскажут не только о создании, но и ведении бизнеса.

«Кадровое делопроизводство. Управление персоналом» – продолжительностью 35 академических часов. Для специалистов любого профиля, желающих реализовать себя в сфере организации кадровой службы и управлении персоналом. Проходятся: трудовые права и обязанности, порядок приема на работу, трудовая дисциплина, документация и многое другое.

Школа декоративно-прикладного искусства (хобби)

«Кройка и шитье» – продолжительностью в 60 академических часов. В рамках курса студенты научатся строить чертежи конструкций одежды, моделировать, обрабатывать ткани и не только.

«Искусство фотосъемки» – продолжительностью 35 академических часов. Теория камеры, экспонометрия и экспокоррекция, гистограмма, жанры фотографий, свет, работа с ретушью и цветом – всё это входит в программу курса, по завершении которого студенты представят дипломные фото-проекты.

«Видеосъемка и монтаж» – продолжительностью в 21 академический час. Учеников обучат не только всем тонкостям качественной видеосъемки и организации самого процесса, но и работе в редакторах и программах монтажа.

Школа информационных технологий

Наконец, этот блок создан, дабы помочь студентам в освоении желаемых соцсетей и программ – ВКонтакте, Телеграмм, Авито, Photoshop, Archicad, Компас – 3D, топовые нейросети и не только.

Нельзя не упомянуть и о том, что курсы благодаря демократичным ценам и множественным выгодным предложениям доступны практически каждому.

Социальный контракт

Механизм, позволяющий начать карьеру за счет государства. Как это работает? Управление социальной защиты оказывает гражданам помощь на основании социального контракта в том числе и на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования в размере стоимости курса до 30 000 руб. Всё в соответствии с ФЗ №178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Благодаря такой компенсации мы получаем центр, в который можно зайти даже при стесненном бюджете — и выйти с профессией.

Калькулятор персональной скидки

Нахождение самой бюджетной комбинации без отрыва от выбора курса. Удобный инструмент, подсвечивающий реальные скидки (за разовую оплату всей суммы или оплату наличными, за повторное обучение или выбранный режим занятий), сразу рассчитывает финальную стоимость, позволяя получить до 26% выгоды. Скидка не прячется в изначальной цене – Центр честно поощряет осознанные решения и действия студента.

Рассмотрим на примере:

1. Выбираем на сайте интересующий нас курс, допустим, «Ландшафтный дизайн».

2. В открывшейся вкладке рядом со словами «Персональная скидка» нажимаем кнопку «Рассчитать».

3. Вводим параметр «Желаемое время обучения», обозначаем, в какой раз проходим обучение в Центре, а также сумму первоначального взноса.

4. Вуаля! Скидка рассчитана.

Другие акции и скидки

В учреждении действует еще ряд предложений, которые могут заинтересовать учеников при условии участия в групповой форме обучения. Во-первых, на бьюти-направления действует «комбо», позволяющее освоить целый ряд процедур. Во-вторых, особые скидки предусмотрены в том числе для мам в декрете и льготных категорий граждан. Наконец, скидку можно получить уже просто за оформление заявки через сайт!

Поддержка по завершении обучения

Приятные особенности не заканчиваются там, где заканчиваются курсы. Даже после их прохождения Центр не бросает своих учеников на произвол судьбы, а помогает с трудоустройством, открытием ИП/ООО и оформлением самозанятости. Регулярно проводятся мини-мастер-классы и дополнительные занятия, позволяющие обновлять полученные навыки, организовываются комьюнити-встречи выпускников. В итоге мы имеем не просто курс, а экосистему поддержки.

«Центр образования и развития личности» является получателем мер поддержки Центра «Мой бизнес» Автономной некоммерческой организации «Агентство развития бизнеса Рязанской области».

Подробнее на сайте: https://kyrsi-rzn.ru/