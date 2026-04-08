Детские пособия перечислят досрочно из-за майских праздников

Выплаты за апрель поступят на банковские карты 29–30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России.

Из-за майских праздников СФР скорректировал график получения детских пособий. Выплаты, запланированные на 3 мая, будут перечислены на карты родителей 29 и 30 апреля.

Какие пособия выплатят досрочно

Досрочно перечислят все выплаты, которые по обычному графику должны были поступить до 3 мая:

единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;

ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям;

ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву.

Досрочные выплаты получат только те семьи, которые выбрали безналичное перечисление на банковскую карту.

Для тех, кто получает деньги через почту, выплата пройдёт в мае — с 3-го по 25-е число. Точная дата зависит от графика работы почтовых отделений в вашем регионе.

Выплата из материнского капитала

Семьи, получающие ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет, получат деньги по стандартному графику — 5 мая.

Как работает единый день выплат

Социальный фонд России перечисляет большинство детских пособий каждое 3-е число месяца. Если этот день выпадает на выходной или праздник, деньги приходят заранее. Почтовые отделения доставляют пособия с 3-го по 25-е число по своему графику.

В некоторых регионах действуют дополнительные меры поддержки для семей с детьми. Их оформляют и выплачивают местные органы социальной защиты по собственному графику, который может отличаться от федерального.