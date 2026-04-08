В Рязани состоялась торжественная церемония закрытия регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2026», который проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

В мероприятии приняли участие 28 педагогов из образовательных учреждений Рязанской области, представляющие различные предметные области: начальные классы, русский язык и литературу, математику, физику, информатику, историю, обществознание, биологию и иностранные языки. Все они стали победителями муниципального этапа и лидерами профессионального сообщества.

В рамках конкурса участники проводили открытые уроки, участвовали в педагогическом интервью, демонстрировали мастер-классы, решали профессиональные ситуационные задачи, представляли собственные проекты по совершенствованию образования.

Победителем регионального этапа стала Ольга Ратникова, учитель истории и обществознания МБОУ «Школа №62» г. Рязани. Именно она осенью 2026 года представит Рязанскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года России».

В церемонии закрытия приняли участие представители образовательных учреждений региона, которые отметили высокий уровень подготовки участников и важность подобных мероприятий для развития системы образования.