Житель Новосибирской области стал обладателем суперприза в размере 7 030 621 рубля, купив лотерейный билет всего за 20 рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи».

По словам Эдуарда, ему никогда не везло в лотереях — максимальный выигрыш до этого случая составлял всего 500 рублей. Однако в этот раз удача оказалась на его стороне.

Накануне розыгрыша у Эдуарда было предчувствие чего-то хорошего. Кроме того, незадолго до этого он видел сон, который теперь можно назвать вещим — о выигрыше в лотерею.

Изначально мужчина купил пять билетов, а затем решил взять ещё один. Именно этот, шестой билет, и оказался счастливым.

Теперь Эдуард планирует помочь своим детям с ипотекой и отправиться с женой в путешествие. Он также пожелал удачи и больших выигрышей всем участникам лотерей.