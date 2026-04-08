Комары могут заразить человека червем-паразитом в России 

Роспотребнадзор зафиксировал рост случаев дирофиляриоза — паразитарной инфекции, которую переносят обычные комары. Если раньше природные очаги чаще находили на юге, теперь заражения регистрируют и в центральных регионах. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам профессора Сеченовского университета Евгения Морозова, болезнь известна давно, но выявляют её не всегда. Врачи на первичном приёме не всегда предполагают паразитарную природу симптомов, из-за чего часть случаев остаётся вне статистики.

Комары — главный переносчик инфекции. Причём опасность не зависит от их вида: возбудителей переносят все распространённые роды кровососущих насекомых. Тёплый климат повышает риск, однако заражения отмечали даже в регионах с прохладной погодой, например в Кировской области. После укуса в организме человека могут появиться тонкие черви длиной до 20 сантиметров. Они перемещаются под кожей, иногда попадают в глаза или внутренние органы. К летальному исходу болезнь не приводит, но доставляет серьёзный дискомфорт.

Как пояснил Морозов, организм реагирует на паразита как на чужеродный белок. Возникают аллергические реакции. Добавляется и психологическое напряжение: человек понимает, что под кожей движется живой организм.

Защититься можно простыми мерами. Репелленты, закрытая одежда и москитные сетки снижают риск укусов. Отличить заражённого комара от обычного невозможно, поэтому меры безопасности стоит применять всегда.

Дополнительный фактор риска — контакт с собаками. Возбудители часто живут у этих животных. Комар может сначала укусить заражённое животное, а затем передать паразита человеку.

Весной и летом активизируются и другие паразитарные инфекции — геогельминтозы. Их вызывают разные возбудители, но чаще всего встречаются аскариды. С наступлением тепла их яйца созревают в почве. Заражение происходит при попадании частиц земли в организм. Это может случиться в быту: немытые овощи с огорода, грязные руки после игр в песочнице или работы в саду. Достаточно небольшого количества почвы.

Избежать таких инфекций проще, чем кажется. Достаточно тщательно мыть овощи и фрукты, соблюдать гигиену рук и не тянуть в рот грязные предметы. Эти простые привычки остаются самой надёжной защитой.