Фото: Изображение от freepik
Погода

Учёный объяснил, почему Рязань «отделалась» дождём, пока соседи тонут в снегу, и пообещал потепление

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Над Центральной Россией уже третий день кружит обширный и медленно меняющийся циклон. Как поясняет Сергей Тобратов, руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина, любой долгоживущий циклон неизбежно трансформируется, принося похолодание. Не станет исключением и этот атмосферный вихрь: к четвергу, 9 апреля, температура воздуха снизится до мартовских значений.

Прогноз для Рязанской области

Рязанской области в этот раз сопутствует удача. Пока на Верхней Волге и в Новгородской области шли снегопады, в регионе сохранялась вполне апрельская погода. С охлаждением циклона зона осадков сместится на юг, и основная полоса снегопадов вместе с фронтом окклюзии обойдёт Рязанскую область стороной.

«Нам повезет и в этот раз. Основная зона снегопадов и последующих ночных заморозков пройдет мимо, только будет дождь и сильный порывистый ветер», — отмечает эксперт.

Реклама

Пик непогоды

Пик ненастья придётся на четверг, 9 апреля, и захватит пятницу. Циклон будет крайне медленно смещаться на запад. Четверг выдастся холодным, облачным и дождливым:

  • температура: +5…+2 °C;
  • порывы ветра: до 14 м/с;
  • сплошная низкая облачность.

Вокруг Рязанской области будет описывать дугу фронтальная зона циклона. Основные осадки, в том числе в виде снега, пройдут севернее и южнее, затронув Владимир, Москву и более южные регионы (линии Брянск — Пенза, бассейн Дона). Вероятность мокрого снега в ночь на пятницу в самой Рязани минимальна и будет носить остаточный характер.

Влияние на половодье

Если бы фронтальная зона закрутилась иначе и снегопады прошли севернее, значительное поступление влаги могло бы дать мощный импульс половодью, и Ока в черте Рязани могла бы достичь критических отметок.

По текущим оценкам, в четверг в Рязани выпадет до 10 мм дождя, а за следующие двое суток — ещё 7,5 мм. Этого недостаточно для существенного подъёма уровня воды в Оке (река обладает большой инерцией), но может добавить 10–20 см к текущему уровню, замедляя его спад. А вот на уровень небольшой Клязьмы такое количество осадков вполне может повлиять.

Погода на следующей неделе

Период с субботы по среду (11–15 апреля) станет временем постепенного потепления после холодных дней. Циклон сместится в сторону Белоруссии, где сохранятся отрицательные температуры и мокрый снег. В Рязанской области будет теплеть, но погода останется неустойчивой.

Воскресенье, 12 апреля: спокойная погода, слабый ветер, переменная облачность, днём до +14 °C.

Вторник, 14 апреля: возобновление осадков, чередование тепла и холода, усиление ветра — классический циклонический характер погоды.

Устойчивое потепление придёт лишь во второй половине следующей недели. Регион окажется под влиянием мощного потока тепла от Чёрного до Белого моря, дневные температуры приблизятся к +20°C. Однако это тепло обманчиво: в третьей декаде апреля вероятен ещё один заток арктического воздуха.

Предыдущая статья
Комары могут заразить человека червем-паразитом в России 

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Политика

Эксперт объяснил, почему Россия не бьёт по Украине, как США по Ирану  

Отдельно прозвучал вопрос, что получили США и Израиль, убив руководителей Ирана. 
Новости России

Ракетную опасность объявили в Самарской области, в Самаре заработали сирены 

Сообщение о ракетной опасности поступило в 21:55. Федорищев также опубликовал инструкции для граждан.
Акценты

Тамара Глоба рассказала, что ждёт в апреле каждый знак зодиака

Апрель 2026 года обещает быть напряжённым и поворотным — как в личной жизни, так и в глобальном масштабе. Астролог Тамара Глоба подготовила развёрнутый прогноз для каждого знака зодиака: кому ждать финансовых возможностей, кому — перемен в карьере, а кому стоит притормозить и заняться здоровьем.
Новости России

Губернатор опубликовал видео с места гибели семьи от удара дрона во Владимирской области

Авдеев осмотрел место трагедии с главой Александровского округа Анной Кузнецовой. Он пообещал оказать помощь пострадавшим, поговорил с соседями погибшей семьи. 

Темы

Новости России

Житель Новосибирска выиграл 7 миллионов рублей, купив «лишний» лотерейный билет после вещего сна

Житель Новосибирской области стал обладателем суперприза в размере 7 030 621 рубля, купив лотерейный билет всего за 20 рублей. По словам Эдуарда, ему никогда не везло в лотереях.
Общество

Ольга Ратникова стала победителем конкурса «Учитель года России – 2026» в Рязани

В Рязани состоялась торжественная церемония закрытия регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2026», который проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Общество

Детские пособия перечислят досрочно из-за майских праздников

Из-за майских праздников СФР скорректировал график получения детских пособий. Выплаты, запланированные на 3 мая, будут перечислены на карты родителей 29 и 30 апреля.
Транспорт и дороги

С 17 апреля возобновляется автобусный маршрут «Рязань — Зарайск»

С 17 апреля вновь заработает прямой автобусный маршрут между Рязанью и Зарайском. Автобус будет курсировать три раза в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям.
Интересное

Гороскоп на 9 апреля: день испытаний и новых решений для всех знаков зодиака

9 апреля станет для многих знаков зодиака днём, когда придётся принимать важные решения, пересматривать привычки и прислушиваться к внутреннему голосу. Звёзды советуют не торопиться с реализацией блестящих идей — не всё то золото, что блестит.
Медицина

В Рязани вылечили сложнейшую патологию молочной железы

Врачи отделения гнойной хирургии Областной клинической больницы провели уникальную операцию по лечению хронического гранулематозного мастита — одной из самых сложных и редких патологий молочной железы
Новости Касимова

Прокуратура восстановила право 16-летней сироты из Касимова на жильё

В ходе проверки было выявлено, что несовершеннолетней девочке, находящейся под опекой, незаконно отказали во включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение жилья.
Общество

МЧС эвакуировало больного мужчину из затопленного села в Рязанской области

8 апреля сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Рязанской области провели спасательную операцию в Рязанском муниципальном округе. Из села Заокское, оказавшегося отрезанным из-за половодья, был эвакуирован больной мужчина.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье