Учёный объяснил, почему Рязань «отделалась» дождём, пока соседи тонут в снегу, и пообещал потепление

Над Центральной Россией уже третий день кружит обширный и медленно меняющийся циклон. Как поясняет Сергей Тобратов, руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина, любой долгоживущий циклон неизбежно трансформируется, принося похолодание. Не станет исключением и этот атмосферный вихрь: к четвергу, 9 апреля, температура воздуха снизится до мартовских значений.

Прогноз для Рязанской области

Рязанской области в этот раз сопутствует удача. Пока на Верхней Волге и в Новгородской области шли снегопады, в регионе сохранялась вполне апрельская погода. С охлаждением циклона зона осадков сместится на юг, и основная полоса снегопадов вместе с фронтом окклюзии обойдёт Рязанскую область стороной.

«Нам повезет и в этот раз. Основная зона снегопадов и последующих ночных заморозков пройдет мимо, только будет дождь и сильный порывистый ветер», — отмечает эксперт.

Пик непогоды

Пик ненастья придётся на четверг, 9 апреля, и захватит пятницу. Циклон будет крайне медленно смещаться на запад. Четверг выдастся холодным, облачным и дождливым:

температура: +5…+2 °C;

порывы ветра: до 14 м/с;

сплошная низкая облачность.

Вокруг Рязанской области будет описывать дугу фронтальная зона циклона. Основные осадки, в том числе в виде снега, пройдут севернее и южнее, затронув Владимир, Москву и более южные регионы (линии Брянск — Пенза, бассейн Дона). Вероятность мокрого снега в ночь на пятницу в самой Рязани минимальна и будет носить остаточный характер.

Влияние на половодье

Если бы фронтальная зона закрутилась иначе и снегопады прошли севернее, значительное поступление влаги могло бы дать мощный импульс половодью, и Ока в черте Рязани могла бы достичь критических отметок.

По текущим оценкам, в четверг в Рязани выпадет до 10 мм дождя, а за следующие двое суток — ещё 7,5 мм. Этого недостаточно для существенного подъёма уровня воды в Оке (река обладает большой инерцией), но может добавить 10–20 см к текущему уровню, замедляя его спад. А вот на уровень небольшой Клязьмы такое количество осадков вполне может повлиять.

Погода на следующей неделе

Период с субботы по среду (11–15 апреля) станет временем постепенного потепления после холодных дней. Циклон сместится в сторону Белоруссии, где сохранятся отрицательные температуры и мокрый снег. В Рязанской области будет теплеть, но погода останется неустойчивой.

Воскресенье, 12 апреля: спокойная погода, слабый ветер, переменная облачность, днём до +14 °C.

Вторник, 14 апреля: возобновление осадков, чередование тепла и холода, усиление ветра — классический циклонический характер погоды.

Устойчивое потепление придёт лишь во второй половине следующей недели. Регион окажется под влиянием мощного потока тепла от Чёрного до Белого моря, дневные температуры приблизятся к +20°C. Однако это тепло обманчиво: в третьей декаде апреля вероятен ещё один заток арктического воздуха.