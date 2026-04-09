На Кубани мужчина вышел на балкон и погиб от удара Украины

Житель Краснодарского края погиб при ночном налете украинских беспилотников на регион, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в MAX .

Трагедия произошла в поселке Саук-Дере в Крымском районе, который атаковали дроны ВСУ. Мужчина погиб на месте происшествия.

«Обломками БПЛА убило мужчину, который находился в этот момент на балконе многоквартирного дома», — написал Кондратьев

Очевидцы утверждают, что БПЛА летели на низкой высоте. На месте работают экстренные службы.

Обломки сбитых беспилотников также нашли в поле недалеко от Крымска, на территории промышленного объекта и по ряду адресов в селе Молдаванское. В остальных местах, где упали фрагменты дронов, пострадавших и ущерба нет.