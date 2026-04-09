Погибшая в Москве жена бизнесмена жаловалась на мучивших ее экстрасенсов

Жительница Москвы, чье обнаженное тело нашли возле подъезда дома на улице Лобачевского, увлекалась эзотерикой и перед смертью жаловалась на мучивших ее «гуру» и его ученика, рассказал « КП » петербуржец Павел Лаврентьев, называющий себя целителем.

Трагедия произошла утром в среду. По предварительным данным, 35-летняя женщина выпала из окна квартиры на 16‑м этаже. Незадолго до трагедии Лаврентьев связывался с ней.

«Упоминала, что она сейчас на курсе какого-то Владимира и его ученика. Я этих людей не знаю. Она писала: «Здоровье в минусе, мне больно. Они проводят на мне свои учения по ночам, до самого утра. Они меня убивают», — пояснил знакомый.

По словам женщины, ее атаковал ученик «гуру», но наставник не реагировал на жалобы в адрес его подопечного. Также Лаврентьев уточнил, что кто-то предсказал москвичке смерть в 35 лет.

По данным СМИ, погибшая — преподаватель кафедры экономики и менеджмента одного из московских вузов. Она проживала вместе с 58‑летним супругом‑бизнесменом, который старше ее на 32 года. Утром мужчина ушел на работу, когда жена была еще жива.

На момент обнаружения тело женщины было без одежды. Дверь в квартиру оказалась заперта изнутри, а в комнатах нашли следы крови. Соседи описывают погибшую как скромную, худенькую и невысокую девушку.