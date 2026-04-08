С 17 апреля возобновляется автобусный маршрут «Рязань — Зарайск»

С 17 апреля вновь заработает прямой автобусный маршрут между Рязанью и Зарайском. Об этом сообщается в группе «Горяйновский поворот (Рязанская область)» ВКонтакте.

Автобус будет курсировать три раза в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям.

По пути следования автобус будет делать остановки в следующих населённых пунктах:

Алешня;

Пальные;

Пионерский;

Большое Жоково.

Для покупки билета на рейс необходим паспорт.

Расписание отправлений автобуса:

— Из г. Рязань: 07:10 и 17:45 (пт., сб., вс.)

— Из г. Зарайск: 09:00 и 19:25 (пт., сб., вс.)

Прямое направление (в г. Зарайск):

— АВЦ г. Рязань: Пт., Сб., Вс. — 07:10, 17:45

— ОП Алешня: Пт., Сб., Вс. — 07:35, 18:10

— ОП Пальные: Пт., Сб., Вс. — 07:40, 18:15

— ОП Пионерский: Пт., Сб., Вс. — 07:50, 18:25

— ОП Большое Жоково: Пт., Сб., Вс. — 08:00, 18:35

Обратное направление (в г. Рязань):

— АВ г. Зарайск: Пт., Сб., Вс. — 09:00, 19:25

— ОП Большое Жоково: Пт., Сб., Вс. — 09:25, 19:45

— ОП Пионерский: Пт., Сб., Вс. — 09:35, 19:55

— ОП Пальные: Пт., Сб., Вс. — 09:45, 20:05

— ОП Алешня: Пт., Сб., Вс. — 09:50, 20:10