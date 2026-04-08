С 17 апреля возобновляется автобусный маршрут «Рязань — Зарайск»

С 17 апреля вновь заработает прямой автобусный маршрут между Рязанью и Зарайском. Об этом сообщается в группе «Горяйновский поворот (Рязанская область)» ВКонтакте.
Автобус будет курсировать три раза в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям.
По пути следования автобус будет делать остановки в следующих населённых пунктах:
- Алешня;
- Пальные;
- Пионерский;
- Большое Жоково.
Для покупки билета на рейс необходим паспорт.
Расписание отправлений автобуса:
— Из г. Рязань: 07:10 и 17:45 (пт., сб., вс.)
— Из г. Зарайск: 09:00 и 19:25 (пт., сб., вс.)
Прямое направление (в г. Зарайск):
— АВЦ г. Рязань: Пт., Сб., Вс. — 07:10, 17:45
— ОП Алешня: Пт., Сб., Вс. — 07:35, 18:10
— ОП Пальные: Пт., Сб., Вс. — 07:40, 18:15
— ОП Пионерский: Пт., Сб., Вс. — 07:50, 18:25
— ОП Большое Жоково: Пт., Сб., Вс. — 08:00, 18:35
Обратное направление (в г. Рязань):
— АВ г. Зарайск: Пт., Сб., Вс. — 09:00, 19:25
— ОП Большое Жоково: Пт., Сб., Вс. — 09:25, 19:45
— ОП Пионерский: Пт., Сб., Вс. — 09:35, 19:55
— ОП Пальные: Пт., Сб., Вс. — 09:45, 20:05
— ОП Алешня: Пт., Сб., Вс. — 09:50, 20:10