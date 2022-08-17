Врио губернатора Павел Малков объяснил назначение Михаила Ромодина заместителем мэра Рязани

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков объяснил назначение заместителем мэра Рязани экс-главу Милославского района Михаила Ромодина. Вопрос, почему именно Ромодин стал заместителем Елены Сорокиной, Малков получил на пресс-конференции 17 августа.

Врио главы региона рассказал: за время работы в Рязанской области он успел много поездить по районам. Милославский район, который возглавлял Михаил Ромодин, произвёл на Малкова приятное впечатление. Там он отметил относительно хорошие дороги, благоустроенные тротуары.

Врио губернатора заявил, что нынешнее благоустройство Рязани его не устраивает. Павел Малков добавил: если новый замглавы администрации по ЖКХ не будет справляться с обязанностями, его освободят с этой должности.