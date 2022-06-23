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Четверг, 23 июня, 2022

Врачи рязанских ММЦ выявили 248 онкологических заболеваний

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7info

Врачи рязанских ММЦ выявили 248 онкологических заболеваний

People фото создан(а) senivpetro - ru.freepik.com

В Рязанской области на базе межрайонных медицинских центров в Шилове, Сасове, Касимове открыты три Центра амбулаторной онкологической помощи. Проект реализуется в рамках Национального проекта «Здравоохранение», сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

В 2022 году работники Центров выявили 248 онкологических заболеваний, 58% случаев — на ранней стадии. На диспансерном учете в трех Центрах состоит 4,3 тысячи пациентов. Число пациентов, получивших химиотерапевтическое лечение с момента открытия, — 1,8 тысячи.

В конце 2022 года запланировано открытие еще двух Центров амбулаторной онкологической помощи в Ряжске и Скопине. В данный момент ведется ремонт и закупка необходимого оборудования: кресел медицинских многофункциональных и ламинарных камер для стерильного разведения лекарственных препаратов.

Амбулаторные онкоцентры будут открыты на базе межрайонных медицинских центров.

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