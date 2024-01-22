Врач рассказал, какие продукты нельзя есть во время магнитных бурь

На вторник, 23 января, эксперты прогнозируют мощную магнитную бурю, способную резко ухудшить состояние многих людей. Какие продукты стоит исключить из рациона в этот день, чтобы снизить нагрузку на организм, рассказал «Вечерней Москве» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Медик рекомендует убрать из рациона стимулирующие напитки — чай, кофе, алкоголь. Они нагружают сердечно-сосудистую систему, а кофе выводит из организма жидкость.

— Внутри сосудов есть красные кровяные тела — эритроциты, они имеют способность намагничиваться и склеиваться в капиллярах. Когда человек пьет кофе, чай или алкоголь, они тоже склеиваются, и, если пить их во время магнитной бури, эти факторы накладываются друг на друга, — рассказал специалист.

По словам Кондрахина, оба этих фактора накладываются друг на друга, у человека возникают проблемы с капиллярным кровотоком, увеличивается давление, возрастает нагрузка на сердце.

Также терапевт советует отказаться от соли во время магнитных бурь. Она задерживает жидкость в организме, сердце начинает быстрее перекачивать кровь, нагрузка на здоровье усиливается. Во время магнитной бури это чувствуется особенно сильно.

Кроме того, лучше убрать со стола копчёности, соленья, консервы.