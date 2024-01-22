Понедельник, 22 января, 2024
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Врач рассказал, какие продукты нельзя есть во время магнитных бурь

7info
Изображение от Freepik
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На вторник, 23 января, эксперты прогнозируют мощную магнитную бурю, способную резко ухудшить состояние многих людей. Какие продукты стоит исключить из рациона в этот день, чтобы снизить нагрузку на организм, рассказал «Вечерней Москве» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Медик рекомендует убрать из рациона стимулирующие напитки — чай, кофе, алкоголь. Они нагружают сердечно-сосудистую систему, а кофе выводит из организма жидкость.

— Внутри сосудов есть красные кровяные тела — эритроциты, они имеют способность намагничиваться и склеиваться в капиллярах. Когда человек пьет кофе, чай или алкоголь, они тоже склеиваются, и, если пить их во время магнитной бури, эти факторы накладываются друг на друга, — рассказал специалист.

По словам Кондрахина, оба этих фактора накладываются друг на друга, у человека возникают проблемы с капиллярным кровотоком, увеличивается давление, возрастает нагрузка на сердце.

Также терапевт советует отказаться от соли во время магнитных бурь. Она задерживает жидкость в организме, сердце начинает быстрее перекачивать кровь, нагрузка на здоровье усиливается. Во время магнитной бури это чувствуется особенно сильно.

Кроме того, лучше убрать со стола копчёности, соленья, консервы.

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