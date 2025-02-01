Впервые в Рязани проведена уникальная операция по выпрямлению полового члена

Врачи Рязанской областной клинической больницы выполнили уникальную операцию по выпрямлению мужского полового органа, сообщает страница клиники ВКонтакте.

Болезнь Пейрони — редкое заболевание, при котором происходит искривление полового органа из-за фиброзных изменений в белочной оболочке. Впервые болезнь описал французский хирург Франсуа Пейрони в 1743 году.

В отделение урологии и трансплантации органов Рязанской ОКБ обратился молодой мужчина с выраженной деформацией полового органа, которая мешала ему вести нормальную интимную жизнь. Единственным решением в таких случаях является пластическая операция, а оптимальным методом — пластика белочной оболочки сосудистым лоскутом.

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Впервые в Рязани операция была успешно выполнена совместно с сосудистыми хирургами.