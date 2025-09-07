В ночь на 7 сентября по территории Украины был нанесён массированный удар. Впервые с начала СВО пострадало здание украинского правительства. Глава Кабмина Юлия Свириденко официально подтвердила, что у здания повреждены крыша и верхние этажи.

С украинской стороны сообщают, что по стране прилетело 805 беспилотников «Герань», не считая ракет. По информации «знающих источников», беспилотников было ещё больше, пишет политолог Юрий Баранчик в телеграм-канале.

По словам эксперта, удары были нанесены по многим объектам. По сообщениям с мест, особенно сильные попадания были зафиксированы в Кременчуге, где минимум десяток «Гераней» попал в Крюковский мост. Также серьёзные повреждения были в Кривом Роге — родном городе Владимира Зеленского. В Киеве, помимо здания правительства, горели некие склады. Удары были нанесены также по Одессе и аэродрому «Школьный».

Политолог расценивает эту атаку как «хороший результат» после прошедших саммитов «коалиции желающих».

«После ударов вооруженных сил России в Киеве горит здание кабмина. По словам мэра Виталия Кличко и данным украинских СМИ, возгорание в здании правительства на ул. Грушевского возникло из-за падения обломков сбитого БПЛА. И я склонен ему доверять, — пишет в своём телеграм-канале Олег Царёв.

— Наши чиновники часто грешат тем, что сообщают о возгораниях, которые произошли «из-за падения обломков БПЛА», для того, чтобы не акцентировать внимание на том, что какие-либо беспилотники долетели до целей и не были сбиты. Но не в данном случае».

Он предполагает, что довольно быстро станет известно, случайно ли попали по Кабмину, или атаковали целенаправленно. Это можно будет понять, если удары продолжатся.