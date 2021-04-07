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Среда, 7 апреля, 2021
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Вологжан предупредили о резком ухудшении погоды

Никита Брыкин

В четверг в Вологодской области резко ухудшится погода, пишет портал «Вологда регион» со ссылкой на региональное управление МЧС.

По прогнозам специалистов, 8 апреля в течение практически всего дня будет идти дождь со снегом.

При этом температура воздуха днем составит до девяти градусов тепла. В восточной части региона ожидаются сильные порывы ветра до 16 метров в секунду. Местами сильные осадки ждут жителей западной и центральной части Вологодской области.

Ночью столбики термометров опустятся до одного градуса ниже нуля. Вологжан предупредили о гололеде с утра.

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