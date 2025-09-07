Воскресенье, 7 сентября, 2025
Военкор Коц рассказал о последствиях ночного удара по Украине

Алексей Самохин
Фото: t.me/sashakots

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своём Telegram-канале сообщил о результатах массированного удара беспилотниками по территории Украины минувшей ночью. По его словам, был зафиксирован новый рекорд по числу задействованных дронов — 810 аппаратов.

Днепропетровская область. В районе аэропорта Днепра удары пришлись по ангарам, используемым как склады, и административным зданиям. В Кривом Роге повреждено предприятие, склады которого, по данным военкора, применялись для хранения боеприпасов.

Полтавская область. В Кременчуге целью стали локомотивное депо и Крюковский мост через Днепр. Мост не разрушен, однако получил повреждения подъёмного механизма, что временно блокировало его работу. В результате ударов в правобережной части города возникли перебои с интернетом и электроэнергией. В Полтаве зафиксирован удар по аэродрому, который, как утверждается, используется в интересах ВСУ.

Запорожье. Несколько ударов пришлись по Запорожскому абразивному комбинату, связанному с оборонной промышленностью.

Сумская область. Повреждены склады 158-й бригады в районе Хоружевки.

Доброполье. Удар нанесён по Дворцу культуры шахты «Добропольская», который, по данным, использовался для размещения личного состава ВСУ.

«По кабмину ничего не пишу, практической пользы от удара по нему не вижу никакой. Может это вообще ППО працюе», — пишет военкор.

