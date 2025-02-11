Власти Рязанской области направят 8,5 млрд рублей на социальные проекты

В Рязанской области дополнительно выделят 8,5 млрд рублей на развитие социальной сферы, ЖКХ и благоустройство. Об этом сообщил ВКонтакте вице-губернатор Артём Бранов.

Медицина — почти 2 млрд рублей, из которых более половины пойдет на закупку льготных лекарств. Часть средств направят на оснащение больниц и капремонт медицинских учреждений.

Образование и спорт — финансирование получат школа на 1050 мест в Дядькове, ледовый дворец в Скопине, ФОК в Сапожке и спортшкола «Комета». Область также приобретёт в собственность спорткомплекс «Буревестник».

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Благоустройство — средства выделены на коммунальную технику для районов и ремонт улиц Павлова и Садовой в Рязани, а также на благоустройство Соборной площади в Касимове.

Культурные проекты — финансирование пойдет на подготовку к 130-летию Сергея Есенина, в том числе на реставрацию объектов музея-заповедника. Регион также начнёт подготовку к 930-летию Рязани.