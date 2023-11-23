Четверг, 23 ноября, 2023
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Виталий Артёмов назначен главой администрации Рязани

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Виталий Артёмов, фото с личной страницы ВК

Виталий Артёмов стал главой администрации города Рязани. За назначение в четверг, 23 ноября, проголосовали депутаты Рязанской городской Думы.

Ранее Артёмов представил план развития города и стал победителем конкурсного отбора.

На заседании гордумы присутствовал губернатор Рязанской области Павел Малков. Глава региона отметил, что городу нужен опытный, волевой руководитель.

Губернатор отметил позитивные изменения, произошедшие за время работы Артёмова в качестве исполняющего обязанности мэра.

Ранее по теме: Мэр нашему дому. Что ждать от нового рязанского градоначальника?

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