Кандидаты на пост мэра Рязани рассказали, каким они видят будущее города

В пятницу, 10 ноября, в Рязани прошло очередное заседание конкурсной комиссии по выборам главы городской администрации. Его главная тема — презентация программ кандидатов на должность мэра. Свое видение будущего областного центра представили и.о градоначальника Виталий Артемов и директор муниципального предприятия «Водоканал» Олег Штефан.

План Артемова изобиловал конкретными предложениями по строительству школ, поликлиник, детских садов и спортивных комплексов. Большинство этих идей уже были обнародованы на уровне регионального правительства и получили, либо получат, поддержку из федерального бюджета.

Действующий руководитель администрации считает, что Рязани требуется масштабное благоустройство, но соответствующие планы властей должны учитывать мнение самих жителей. По словам Артемова, социально значимые проекты по преображению города должны выноситься на широкое общественное обсуждение. Кроме того, он заявил о необходимости проведения публичных отчетов перед горожанами, в ходе которых мэр, его заместители и начальники управлений администрации должны отвечать на вопросы, больше всего волнующие рязанцев.

В выступлении Олега Штефана конкретики было меньше. Он высказался за поступательное развитие городского хозяйства, эффективный ремонт и строительство новых коммунальных сетей, наведение порядка в уборке мусора. Такой акцент в программе кандидата далеко не случаен, ведь претендент на должность мэра возглавляет «Водоканал», и состояние жилищно-коммунального хозяйства — одновременно и его прямая специализация, и самая удобная тема.

Штефан в отличии от своего конкурента никогда не руководил администрацией таких больших городов, как Рязань, и поэтому его программа в большей степени декларативна, в отличии от плана Артемова, который отличается более объемным видением ситуации, согласованным с позицией губернатора Павла Малкова. Волнение претендента, не часто выступающего с публичными заявлениями, было заметно многим присутствовавшим в этот день в малом зале городской администрации.

После презентаций члены конкурсной комиссии задали кандидатам вопросы и получили желаемые ответы. Следующее заседание комиссии, где претенденты на пост мэра получат персональные рейтинги, пройдет 10 ноября в второй половине дня в закрытом режиме. Нового главу администрации Рязанская городская Дума изберет 23 ноября.