В Рязанской облдуме обсудили вопросы организации первичной и скорой медицинской помощи

29 января в Рязанской областной Думе состоялся правительственный час на тему «Организация первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи на территории Рязанской области. Модернизация. Обеспечение квалифицированными кадрами». Перед депутатами выступил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. Он рассказал о мерах модернизации этой сферы, включающих всеобщую диспансеризацию и внедрение бережливого производства в медицинских учреждениях, оказывающих первичную и экстренную медицинскую помощь. Особое внимание в докладе министр уделил решению кадровых проблем, отметив повышение зарплат медперсоналу и водителям скорой помощи. Прилуцкий также сообщил об увеличении целевого приема Рязанским медуниверситетом. Эти меры, по словам министра, способствуют кадровому обеспечению сферы здравоохранения. Прилуцкий подробно рассказал о программах поддержки специалистов на селе, открытии новых ФАПов в сельских населенных пунктах.

Депутат Сергей Пупков задал вопрос о решении проблем водителей скорой в Рязани, которые публично жаловались на низкие зарплаты, плохие бытовые условия и некачественный автотраспорт. Прилуцкий отметил, что проблемы имели место, но они не являются только рязанскими. Вопрос повышения зарплаты водителям решается на федеральном уровне путем увеличения нормативного рабочего времени и оплатой совмещения. Автотранспорт скорой, по утверждению Прилуцкого, в Рязани обновлен наполовину, бытовые условия также улучшаются.

Депутат Сергей Лукьянов задал вопрос о профилактике и раннем выявлении онкологических заболеваний. Прилуцкий ответил, что заболеваемость онкологическими заболеваниями в регионе выше, чем в среднем по России, и связал это с большой долей пожилого населения. Министр отметил, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в области закуплено дорогостоящее оборудование для раннего выявления и лечения онкологии, в районных центрах открыты отделения для проведения химиотерапии по сложным протоколам с использованием дорогостоящих лекарственных препаратов. Депутат Татьяна Баринова поинтересовалась эффективностью отделений неотложной помощи в поликлиниках Рязани. Андрей Прилуцкий отметил положительный эффект, подчеркнув, что почти 70% больных, взывающих скорую, нуждаются именно в неотложной помощи, так как их состояние не имеет непосредственной угрозы жизни. Министр указал, что для успешной работы отделений поликлиникам необходимо закупать дополнительный транспорт.

Председатель облдумы Аркадий Фомин спросил министра о мерах, принимаемых минздравом в целях профилактики распространения нового коронавируса, который появился в Китае. Прилуцкий заверил, что инфекционные отделения рязанских больниц полностью готовы к профилактическим и лечебным мероприятиям. По словам министра, в регионе достаточно медицинских масок, противовирусных препаратов и оборудования для лечения больных.

По итогам правительственного часа будет подготовлено постановление, которое депутаты рассмотрят на одном из следующих заседаний Думы.

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