В Вышнем Волочке арестован подозреваемый в убийстве четверых с особой жестокостью

В Тверской области продолжается расследование резонансного дела об убийстве, совершенном общеопасным способом. По данным регионального следственного управления Следственного комитета РФ, подозреваемым является местный житель, в отношении которого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, вечером 23 декабря в Вышнем Волочке мужчина, находясь в конфликте с супругой, поджёг её дом. В результате пожара погибли три человека, включая ребенка. Женщина, эвакуированная с места происшествия, была доставлена в больницу, но спасти её не удалось.

Следователи и криминалисты провели осмотр места трагедии, допросили свидетелей и соседей. Также назначены экспертные исследования для установления всех обстоятельств произошедшего.

Расследование ведётся по статье 105 УК РФ, предусматривающей ответственность за убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом. Председателю Следственного комитета уже представлен доклад о ходе расследования.