В Вышенском Успенском монастыре встретили день памяти святителя Феофана Затворника

23 января Церковь чествует память святителя Феофана, Вышенского Затворника. Строгий подвижник и выдающийся богослов XIX века, он известен верующим не только в России. А в Рязанской земле, в пределах которой ныне находится Успенская Вышенская обитель, святого почитают как особого молитвенника и заступника. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

По случаю дня его памяти в обитель приехали паломники из разных городов России. Божественную литургию в монастырском Успенском соборе возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк в сослужении епископа Скопинского и Шацкого Питирима.

На Выше святитель Феофан подвизался в почти тридцать лет, большую часть из них – в строгом затворе. Он и поныне своими святыми мощами почивает в обители – в ее Казанском соборе. Уединение святителя, как он сам выражался, оказалось «слаще меда», а Вышу он считал «жилищем Божиим, где Божий небесный воздух».

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Людям трудно понять эти слова, особенно в нынешнее время, когда многие уже побывали в вынужденном «затворе» — самоизоляции по причине ограничительных и карантинных мер, с которыми современному обществу впервые пришлось столкнуться еще в 2020 году.

О сути пребывания в уединении и о том, какое действие оно может оказать на человека, говорил в наставлении после богослужения митрополит Марк. Он напомнил, как проходил подвиг затворничества, который святитель нес он протяжении многих лет. Он пребывал в затворе, ни с кем не общаясь, посвящая свои дни молитве, книгами и письмам, совершая каждый день богослужение и в нем черпая силы и вдохновение для своих просветительских трудов, которыми обогащал многих и многих людей.

– Многим из нас сказалось удивительным, как можно настолько себя ограничивать, лишить себя общения с людьми, передвижений. В этом святитель Феофан подражал многим древним святым, подвижникам, – продолжил митрополит Марк. – Но вот настал 2020 год, и мы все сразу поняли, что значит изоляция, что значит быть в затворе, поскольку начиная с этого времени понятие самоизоляции и самоограничения стало частью нашей жизни. Сейчас уже многие привыкли к тому, что можно неделями не выходить из дома, месяцами не покидать пределов родных мест. Нам порой это кажется тяжелым испытанием, из-за него многие ропщут и возмущаются, но и в нем есть свой особый смысл. Ведь неслучайно святитель Феофан ушел в затвор – он отсек внешние контакты, чтобы сосредоточится на самом главном, посвятить свою жизнь молитве и просветительским трудам. Большинство из нас не понимает этого. Для некоторых и вовсе общение и путешествия, перемещения с одного места на другое составляют смысл жизни. А какой же смысл в ограничениях, с которыми мы столкнулись? Для каждого из нас они стали уроком и возможностью углубить свою жизнь, всмотреться в себя, понять, что для нас главное – внешние впечатления, общение со многими людьми или Бог, молитва, работа по очищению сердца.

Подытоживая сказанное, владыка Марк еще раз подчеркнул, что особенности настоящего времени в виде ограничений, с которыми сталкиваются современные люди, нужно использовать для пользы души, чтобы отсекать маловажное и сосредоточиваться на главном – а это, как учил святитель Феофан, путь к Богу и ко спасению.

Владыка Питирим в ответном слове поблагодарил митрополита Марка за совместную молитву и наставление. Владыка напомнил, что все предыдущие дни не прекращалась пурга, и сердечно поблагодарил архипастыря и всех паломников, которые проделали неблизкий и непростой путь до обители. Епископ Питирим также вручил медаль святителя Феофана Затворника II степени Николаю Павловичу Овсиенко, который уже много лет активно помогает Успенскому Вышенскому монастырю.

В продолжение торжества архипастыри, пастыри и миряне проследовали в Казанский собор, где у раки с мощами святителя Феофана было совершено славление.