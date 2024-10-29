В Вологодской области продажу алкоголя по будням ограничат двумя часами в день

В Вологодской области купить алкоголь по будням можно будет в течение двух часов — с 12:00 до 14:00, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

В выходные дни, в новогодние и другие праздники сохранится обычный режим торговли. Также спиртное можно будет купить в ресторанах, барах и гостиницах.

По словам Филимонова, решение о введении таких жёстких ограничений принято, чтобы спасти от вымирания Вологодчину и Русский Север. За минувший год население региона сократилось на 7,5 тыс человек — размер целого муниципалитета. Причиной 71% смертей вологодцев стал алкоголь.

За год рост заболеваемости алкоголизмом вырос на 30%.

По словам губернатора, планируется, что изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года по решению Законодательного собрания Вологодской области.