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По результатам публичных слушаний в Устав Рязани внесут изменения, сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Вопрос обсудили на заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике Рязанской городской Думы. 12 мая по корректировкам в Устав состоялись публичные слушания, в ходе которых возражений не поступило.

Текст Устава будет приведен в соответствие с изменениями действующего федерального законодательства. В частности, к вопросам местного значения отнесено принятие решений и проведение на территории города мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях в Единый государственный реестр недвижимости.

Изменения также уточняют полномочия администрации. Например, предусматривают размещение на официальном сайте администрации города информации о состоянии окружающей среды.

В целях решения вопросов развития физкультуры и спорта к полномочиям администрации будут отнесены: принятие и реализация муниципальных программ развития физкультуры и спорта; развитие массового, детско-юношеского и школьного спорта; популяризация физкультуры и спорта среди различных групп населения, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Изменения в Устав касаются и порядка опубликования муниципальных правовых актов. Для официального опубликования документов, объемных графических и табличных приложений планируется использовать не только периодические печатные издания, но и сетевое издание «Рязанские ведомости». Вопрос будет вынесен на заседание Рязанской городской Думы.

Также депутаты рассмотрели отчет об исполнении бюджета города Рязани за 2020 год в части вопросов развития местного самоуправления и обсудили перечень вопросов о деятельности администрации города Рязани за 2020 год. Напомним, отчет о деятельности администрации планируется рассмотреть на заседании РГД 21 июня.

На заседании комитета был рассмотрен ряд изменений в Устав, предложенных депутатом Александром Чайкой. Полномочия городской Думы предложено дополнить полномочиями по согласованию заместителей главы администрации, руководителей структурных подразделений администрации и руководителей муниципальных предприятий и учреждений. По мнению представителей прокуратуры и Минюста данные поправки противоречат существующему федеральному законодательству.

В соответствии с частями 10, 11 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определен исчерпывающий перечень вопросов, находящихся в исключительной компетенции представительного органа местного самоуправления. Иными полномочиями представительные органы могут быть наделены уставом муниципального образования только в случае, если такие полномочия допускаются федеральными законами. При этом на федеральном уровне отсутствует нормативный правовой акт, предоставляющий право представительному органу местного самоуправления каким-либо образом участвовать в исполнительно-распорядительных действиях глав местных администраций, в том числе согласовывать назначение отдельных должностных лиц местных администраций, руководителей муниципальных предприятий.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 37 Федерального закона № 131-ФЗ местной администрацией руководит глава администрации на принципах единоначалия. Кроме того, назначение должностных лиц местной администрации главой администрации по согласованию с представительным органом муниципального образования противоречит положениям частей 8, 9 статьи 16, части 3 статьи 17 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Члены комитета не поддержали предложение о возврате проекта изменений в Устав на доработку. Проект решения остался в комитете. Председатель комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике РГД Сергей Еремин приостановил заседание комитета.