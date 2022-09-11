В Туапсе пенсионер публично занялся сексом с двумя девушками на пляже

Пожилой мужчина публично занялся сексом с двумя молодыми дамами на пляже в Туапсе, пишет Блокнот.

Инцидент произошел днем в субботу, 10 сентября. Отдыхающих шокировала выходка компании, которая попала на камеры. На кадрах видно, как две девушки лежат на животе друг на друге, а сверху находится мужчина, совершающий половой акт с одной из подруг.

«Очередное развратное безобразие на черноморском побережье. В этот раз Туапсинский район, пансионат «Южный» во всей красе», – возмущается очевидица.

Женщина отметила, что свидетелями интимной связи стали дети.