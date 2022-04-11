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Понедельник, 11 апреля, 2022

В трёх посёлках Рязани отключили холодную воду 11 апреля

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В трёх посёлках Рязани отключили холодную воду 11 апреля

7info7

11 апреля отключили холодную воду по нескольким адресам в Рязани, сообщает пресс-служба мэрии. Под отключение попали несколько улиц и посёлков.

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Причина – ремонт на водопроводе, его проводит МП «Водоканал Рязани».

До 17.00 холодное водоснабжение приостановлено по следующим адресам:

  • улица Качевские Дворики, дом 1, дом 2, дом 3, дом 4, дом 5, дом 6,
  • посёлок Качево, дома с 1 по 56,
  • посёлок Мордасово, дома с 1 по 76;
  • улица Загородная, дом 12, дом 4, дом 8,
  • улица Полиграфистов, дом 7,
  • улица Попова (посёлок Соколовка), дом 55.

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