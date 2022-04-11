В трёх посёлках Рязани отключили холодную воду 11 апреля

11 апреля отключили холодную воду по нескольким адресам в Рязани, сообщает пресс-служба мэрии. Под отключение попали несколько улиц и посёлков.
- Реклама -
Причина – ремонт на водопроводе, его проводит МП «Водоканал Рязани».
До 17.00 холодное водоснабжение приостановлено по следующим адресам:
- улица Качевские Дворики, дом 1, дом 2, дом 3, дом 4, дом 5, дом 6,
- посёлок Качево, дома с 1 по 56,
- посёлок Мордасово, дома с 1 по 76;
- улица Загородная, дом 12, дом 4, дом 8,
- улица Полиграфистов, дом 7,
- улица Попова (посёлок Соколовка), дом 55.