В трёх посёлках Рязани отключили холодную воду 11 апреля

11 апреля отключили холодную воду по нескольким адресам в Рязани, сообщает пресс-служба мэрии. Под отключение попали несколько улиц и посёлков.

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Причина – ремонт на водопроводе, его проводит МП «Водоканал Рязани».

До 17.00 холодное водоснабжение приостановлено по следующим адресам:

улица Качевские Дворики, дом 1, дом 2, дом 3, дом 4, дом 5, дом 6,

посёлок Качево, дома с 1 по 56,

посёлок Мордасово, дома с 1 по 76;

улица Загородная, дом 12, дом 4, дом 8,

улица Полиграфистов, дом 7,