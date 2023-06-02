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В том, что детство современных детей счастливее их собственного детства, убежден лишь 1 из 5 рязанцев – SuperJob

7info

1 июня отмечался Международный день защиты детей. Лишь 1 из 5 рязанцев считает, что детство нынешнего подрастающего поколения счастливее, чем их собственное. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Каждый второй рязанец (51%) не считает детство нынешних детей более счастливым, чем свое. Эту позицию опрошенные чаще всего объясняют чрезмерной увлеченностью подрастающего поколения гаджетами, нехваткой живого общения со сверстниками и подвижных игр на свежем воздухе. Напротив, каждый пятый (20%) убежден, что сегодняшние дети счастливее: родители уделяют им больше внимания, чем это было принято у предыдущих поколений, а современные информационные технологии предоставляют немыслимые ранее возможности. Затруднились оценить, какое поколение детей более счастливо, 29% горожан: «В материальном смысле они благополучнее нас, но в нашем детстве мир был безопаснее, и мы были свободнее».

Чем старше респонденты, тем чаще они склонны идеализировать свое детство и критиковать душевное состояние современных детей. Так, если среди опрошенных в возрасте до 34 лет такую позицию разделяют 43%, то среди горожан старше 45 лет — уже 56%. Убежденность в том, что нынешнее поколение детей ничуть не счастливее предыдущих, наиболее характерно для респондентов с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (53%).

Время проведения: 30—31 мая 2023 года

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