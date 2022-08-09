powder

В Тюмени торговом центре толпа избила охранника

Охранник торгового центра «Колумб» стал жертвой избиения группой лиц, пишет издание NEFT.

По предварительной версии, на мужчину напали брат и друзья одной из сотрудниц ТЦ. Так, утром охранник Альберт на входе в здание проверял пропуска сотрудников.

Продавщица мороженого по имени Жанна показать отказалась свой пропуск, что стало причиной конфликта. Спустя несколько часов в торговый центр пришли «заступники» женщины.

Злоумышленники отвели жертву подальше от камер видеонаблюдения, после чего применили физическую силу. В итоге потерпевший попал в больницу. По данному факту проводится проверка.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7