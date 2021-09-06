В Татарстане учительница из ревности пыталась зарезать 17-летнего подростка

В поселке Совхоз «Татарстан» Тукаевского района 20-летняя школьная учительница из ревности напала с ножом на 17-летнего студента колледжа, пишет КП.

Сообщается, что девушка уже некоторое время имеет интимные отношения с несовершеннолетним. Кроме того, парочка жила вместе.

По предварительной версии, подросток заявил о планах переехать в общежитие Набережных Челнов. В итоге злоумышленница вспылила, ила нож и попыталась зарезать избранника.

После того, как потерпевший получил несколько ударов лезвием, учительница попыталась покончить с собой. В итоге возлюбленные попали в больницу. В отношении девушки возбуждено уголовное дело.