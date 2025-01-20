В сутки Рязанская область принимает 12,5 тысяч туристов

В Рязанской области поток туристов вырос на 5%. Об этом сообщает зампред правительства Артём Никитин.

В сутки область принимает 12,5 тысяч туристов. На новогодние праздники в Рязанскую область приезжают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тульской, Владимирской, Калужской, Тамбовской и Московской областей.

«Все основные гастрономические локации пережили в праздники настоящий аншлаг. Почти на 50% увеличилось число обращений в Рязанский ТИЦ», — пишет Артем Никитин.

Главная достопримечательность региона, куда стремятся гости, — музей-заповедник Есенина в Константиново. Туристы также посещают РИАМЗ, Рязанскую ВДНХ и другие объекты.

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По словам Никитина, впервые для гостей области была организована программа промышленных экскурсий на местные предприятия.