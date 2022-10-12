В суды поступают иски об оспаривании мобилизации

В суды Санкт-Петербурга продолжают поступать иски об оспаривании решений о мобилизации, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Лидером по числу обращения стал Фрунзенский районный суд, принявший три иска. По два заявления поступили в Красногвардейский и Приморский суды, по одному — в Выборгский, Колпинский, Невский. Всего принято 10 исков.

Все истцы просят суды признать незаконными решения о мобилизации. В обосновании требований приводят убеждения, проблемы со здоровьем, возраст. Один истец утверждает, что занимает должность в организации, которая обеспечивает стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка и наличного денежного обращения. На этом основании ему нужна отсрочка.

— Иски приняты к производству, назначены даты судебных заседаний, — отмечает пресс-служба.

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