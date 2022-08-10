В суд направлено уголовное дело о жестоком убийстве рязанца супружеской парой

В суд направлено уголовное дело об убийства супругами рязанца с особой жестокостью
Заместителем областного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супругов. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц).
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области, трагический инцидент произошёл 23 августа 2021 года. Трое рязанцев, распивая спиртное, поссорились. Словесная перепалка переросла в драку.
Обвиняемым грозит серьёзное наказание, в том числе, в виде пожизненного заключения.