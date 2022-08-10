В суд направлено уголовное дело о жестоком убийстве рязанца супружеской парой

В суд направлено уголовное дело об убийства супругами рязанца с особой жестокостью

Заместителем областного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супругов. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области, трагический инцидент произошёл 23 августа 2021 года. Трое рязанцев, распивая спиртное, поссорились. Словесная перепалка переросла в драку.

— В ходе конфликта обвиняемый совместно со своей супругой нанесли множественные удары ногами и молотком в область головы потерпевшего, лежащего на земле. Также обвиняемый дважды бросил бетонный блок на потерпевшего. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Реализовав свои преступные намерения, обвиняемые скрылись с места происшествия, — говорится в сообщении.

Обвиняемым грозит серьёзное наказание, в том числе, в виде пожизненного заключения.