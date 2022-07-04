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Понедельник, 4 июля, 2022

В Ставрополе отчим ставил двухлетнюю падчерицу коленями на соль и крупу

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В Ставрополе отчим ставил двухлетнюю падчерицу коленями на соль и крупу

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Ставрополя Андрея Быкова, который долгое время издевался над двухлетней дочерью своей сожительницы, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что мужчина применял издевательства в качестве методов воспитания падчерицы. Так, злоумышленник ставил малышку коленями на соль и крупу, смоченную уксусом, хлестал проводом от удлинителя и избивал кулаками.

Отчима раздражало, когда девочка плакала, и такими способами он пытался заставить ее замолчать. Мать знала, что ее возлюбленный издевается над малышкой, однако не заступалась за дочь, а иногда и вовсе присоединялась к избиению ребенка.

Однажды соседи услышали страшные крики девочки, которую мужчина не менее 40 раз ударил проводом от удлинителя. В итоге ребенка у жестокой парочки сумел забрать родной отец.

Сейчас Быкову грозит до 7 лет лишения свободы. В отношении матери девочки также могут возбудить уголовное дело.

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